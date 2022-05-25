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Ру Тат
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Происшествия
25 мая 2022  08:12
Павел Климчак

Момент гибели юного мотоциклиста в Елабуге попал на видео

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На записи камер видеонаблюдения попал момент ДТП с вахтовым автобусом и 14-летним подростком на мотоцикле в Елабуге.

Как видно на ролике, и автобус, и мотоцикл ехали на высокой скорости в момент столкновения. Юный мотоциклист влетел в правую сторону автобуса, после чего упал на землю.

Ранее «Татар-информ» сообщал о страшной аварии с мотоциклом и автобусом в Елабуге, в результате которого погиб 14-летний мотоциклист. Сотрудники прокуратуры и Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.

#ДТП #дтп с мотоциклистом
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