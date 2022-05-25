Момент гибели юного мотоциклиста в Елабуге попал на видео

На записи камер видеонаблюдения попал момент ДТП с вахтовым автобусом и 14-летним подростком на мотоцикле в Елабуге.

Как видно на ролике, и автобус, и мотоцикл ехали на высокой скорости в момент столкновения. Юный мотоциклист влетел в правую сторону автобуса, после чего упал на землю.

Ранее «Татар-информ» сообщал о страшной аварии с мотоциклом и автобусом в Елабуге, в результате которого погиб 14-летний мотоциклист. Сотрудники прокуратуры и Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.