После служебной проверки директор Казанского цирка уволен

После проведения служебной проверки уволили директора Казанского цирка Рамиля Шарифуллина. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Министерства культуры РТ.

Напомним, что на днях в соцсетях появилось видео, на котором пьяный директор Казанского цирка пытался открыть дверь, за которой спряталась его возлюбленная. Он заподозрил женщину в измене.

Мужчина несколько раз ударил в дверь ножом. Успокоить его удалось кассиру цирка.

После случившегося Министерство культуры РТ организовало служебную проверку.

Позже Рамиль Шарифуллин прокомментировал инцидент. На своей странице в соцсетях мужчина рассказал, что у него выдался тяжелый год - недавно он похоронил отца и долго болела дочь, из-за чего у него сдали нервы.

На случившееся обратил внимание Президент Татарстана Рустам Минниханов. Он отметил, что ситуация требует принятия соответствующего дисциплинарного взыскания.