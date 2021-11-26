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Ру Тат
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Происшествия
26 ноября 2021  08:57
Елена Саляхова

После служебной проверки директор Казанского цирка уволен

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После проведения служебной проверки уволили директора Казанского цирка Рамиля Шарифуллина. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Министерства культуры РТ.

Напомним, что на днях в соцсетях появилось видео, на котором пьяный директор Казанского цирка пытался открыть дверь, за которой спряталась его возлюбленная. Он заподозрил женщину в измене. 

Мужчина несколько раз ударил в дверь ножом. Успокоить его удалось кассиру цирка.

После случившегося Министерство культуры РТ организовало служебную проверку

Позже Рамиль Шарифуллин прокомментировал инцидент. На своей странице в соцсетях мужчина рассказал, что у него выдался тяжелый год - недавно он похоронил отца и долго болела дочь, из-за чего у него сдали нервы. 

На случившееся обратил внимание Президент Татарстана Рустам Минниханов. Он отметил, что ситуация требует принятия соответствующего дисциплинарного взыскания.

#казанский цирк #директор казанского цирка
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