Минкульт РТ: Все решения в отношении директора цирка будут приниматься после проверки

Все решения в отношении директора Казанского цирка Рамиля Шарифуллина будут приниматься после проведения служебной проверки. Об этом во время пресс-подхода заявила министр культуры республики Татарстан Ирада Аюпова.

В беседе с журналистами глава министерства отметила, что этот год выдался для директора цирка очень тяжелым - не так давно мужчина похоронил отца. Что касается его руководства, то здесь к нему претензий никаких нет.

«С точки зрения руководства цирка у нас к Рамилю Дамировичу претензий нет. Даже в условиях пандемии все показатели исполняются. Меня очень радует, что у нас появляются самостоятельные номера, которые исполняются не только на территории нашей республики, но и за ее пределами. Для меня это очень принципиально», - отметила Аюпова.

На данный момент сотрудники министерства устанавливают все обстоятельства случившегося.

«Мы все люди и ничто человеческое нам не чуждо. Если он понял, что нарушил нормы, то он имеет право публично извиниться», - поделилась своим мнением министр культуры.

Напомним, что в центре скандальной истории директор Казанского цирка Рамиль Шарифуллин оказался сегодня утром, когда в соцсетях появилось видео, на котором мужчина пытался открыть дверь - он несколько раз ударил по ней ножом.

Мужчина хотел выяснить отношения со своей возлюбленной, которая ему якобы изменяет.

Позже мужчина извинился в соцсетях. Он написал, что на данный момент у него сложный период в жизни, из-за чего сдали нервы.