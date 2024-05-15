После сильных заморозков в Татарстане потеплеет до +15 градусов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня, 15 мая, в Татарстане сохранится прохладная и сухая погода, но при этом произойдет повышение температурного фона. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой ожидается переменная облачность. Осадки маловероятны. Будет дуть северо-восточный ветер силой от 3 до 8 м/с, отмечают метеорологи.

После сильных ночных заморозков, из-за которых в регионе было объявлено штормовое предупреждение, в дневные часы воздух прогреется до 10–15 градусов тепла (в Казани — до +12, +14).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в первую половину новой недели в Татарстане ожидаются заморозки, но с ее второй половины в республике потеплеет до +20 градусов.