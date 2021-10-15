После проведения Всероссийской переписи планшеты передадут в муниципальные учреждения

После проведения Всероссийской переписи населения 360 тыс. планшетов передадут в муниципальные учреждения. Об этом на брифинге с журналистами рассказал замглавы Росстата Павел Смелов, отвечая на вопрос корреспондента федерального канала о дальнейшей судьбе гаджетов.

«Во время проведения Всероссийской переписи населения будет задействовано 360 тыс. планшетов. Этот как раз столько, сколько нам надо», — сказал Смелов.

После проведения переписи небольшая часть планшетов останется в Росстате, так как сотрудники ведомства проводят выборочные обследования населения: более 15 обследований проводится ежегодно, в которых принимают участие более 60 тыс. человек. Остальные планшетные компьютеры будут переданы органам власти для повседневной работы — в МВД, Министерство образования и науки РФ и другие ведомства.

«Это технологическое решение, которое было разработано для переписи, легло в отдельное направление отрасли, которое будет обеспечивать государственные органы власти и бюджетные учреждения планшетами отечественного производства», — подчеркнул Смелов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на Камчатке в первый день переписи заполнили анкеты 2,5 тыс. человек.

