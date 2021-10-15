На Камчатке в первый день переписи заполнили анкеты 2,5 тыс. человек

На Дальнем Востоке во время первого переписного дня Всероссийской переписи населения анкеты заполнили 2,5 тыс. человек. Об этом на брифинге с журналистами во время прямого включения рассказала руководитель Камчатстат Марина Завадская.

Представитель Камчатстат поделилась, что сейчас у них наступила ночь и первый день Всероссийской переписи населения позади. Она уточнила, что Камчатстат начал работу по переписи с апреля этого года. «На самом деле у нас не совсем первый день, так как перепись мы начали в апреле с труднодоступного района Камчатки — Пенжинского. Там мы переписали около 2 тыс. человек», — отметила она.

По оперативным данным, на портале ЕГПУ сегодня переписалось 2,5 тыс. человек. Завадская отметила, что портал госуслуг имеет и хорошую скорость прохождения переписи, и простоту заполнения электронного бланка, и кроме того, это самый безопасный способ переписи в современных условиях пандемии.

В общей сложности переписчикам Дальнего Востока предстоит переписать около 312,5 тыс. человек. Для этих целей подобрано 600 переписчиков, 96 контролеров, среди которых есть и опытные, уже принимавшие участие в переписи, и совсем юные, — в основном это студенты.

«Все переписчики сегодня были погружены в обучение. Проведен инструктаж по соблюдению необходимых мер безопасности для проведения полевых работ. Более опытные кадры успели не только пройти обучение, но и переписать себя, и членов своей семьи, пообщаться с жителями, ответить на вопросы, ознакомить их с переписью», — отметила докладчик.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в России сегодня стартовала перепись населения, которая продлится до 14 ноября. За это время переписчикам предстоит обойти 23 млн домов.