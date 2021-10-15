Во время переписи специалисты-переписчики используют 360 тыс. электронных планшетов

В ходе стартовавшей Всероссийской переписи населения переписчики будут использовать 360 тыс. электронных планшетов для занесения информации о населении страны. Это позволит сделать шаг навстречу экологии и сэкономить значительное число бумажных носителей, рассказал на брифинге с журналистами замглавы Росстата Павел Смелов.

«Еще одна новация – это отказ от бумаги. Это не только цифровая, но и экологичная перепись. Мы сэкономили тонны бумаги, не стали печатать переписные листы, переведя работу на планшетные компьютеры», – отметил спикер.

По словам Смелова, применяемые в ходе переписи планшеты являются отечественной разработкой.

«Было изготовлено 360 тыс. планшетных компьютеров специально для переписи. Это полностью отечественные решения: начиная с „железа“ и кончая приложением, установленным внутри. Это гарантия того, что наши данные будут находиться в безопасности», — объяснил Павел Смелов.