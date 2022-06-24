После пожара в Нурлате, в котором погиб подросток, возбудили уголовное дело

Следком возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» после пожара в частном доме в Нурлате, в котором погиб 15-летний подросток.

Тело погибшего ребенка обнаружили с признаками удушения от вдыхания продуктов горения. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал о пожаре в Нурлате, в котором погиб подросток. Позже в ГУ МЧС России по РТ назвали предположительную причину пожара.