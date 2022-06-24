Подросток погиб на пожаре в частном доме в Нурлате
В Нурлате во время тушения пожара в частном доме на улице Чернышевского обнаружили тело 15-летнего подростка. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Предварительно, возгорание началось в сарае, затем огонь перешел на дом, в котором и был подросток. Его родители в этот момент были на работе, а бабушка работала на участке.
Семья благополучная, на профилактических учетах не состояла. На место происшествия выехал прокурор Нурлата Сайяр Зиятдинов. Обстоятельства случившегося выясняются.
Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, сообщение о возгорании поступило сегодня в половину девятого утра по номеру вызова пожарной охраны 101. Площадь пожара составила 45 квадратных метров.
По версии МЧС, возгорание началось в бане, а после перекинулось на жилой дом. Причину пожара устанавливают дознаватели Госпожнадзора.