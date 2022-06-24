Подросток погиб на пожаре в частном доме в Нурлате

В Нурлате во время тушения пожара в частном доме на улице Чернышевского обнаружили тело 15-летнего подростка. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Фото: Прокуратура РТ

Предварительно, возгорание началось в сарае, затем огонь перешел на дом, в котором и был подросток. Его родители в этот момент были на работе, а бабушка работала на участке.

Фото: Прокуратура РТ

Семья благополучная, на профилактических учетах не состояла. На место происшествия выехал прокурор Нурлата Сайяр Зиятдинов. Обстоятельства случившегося выясняются.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, сообщение о возгорании поступило сегодня в половину девятого утра по номеру вызова пожарной охраны 101. Площадь пожара составила 45 квадратных метров.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

По версии МЧС, возгорание началось в бане, а после перекинулось на жилой дом. Причину пожара устанавливают дознаватели Госпожнадзора.