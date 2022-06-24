В МЧС рассказали о возможной причине пожара, в котором погиб подросток в Нурлате

В пресс-службе ГУ МЧС России по РТ сообщили «Татар-информу», что возгорание в бане в Нурлате могло начаться по электротехнической причине. К примеру, из-за короткого замыкания и т.п.

До прибытия пожарных на месте были очевидцы. То, что мальчик находится в доме, они выяснили уже после того, как огонь перешел на крышу дома: внутри было много дыма и человек без специального оборудования не смог бы туда зайти.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что подросток погиб на пожаре в частном доме в Нурлате. Возгорание началось в бане, после чего огонь перекинулся на дом.