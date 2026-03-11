После пожара на складе косметики в Казани прокуратура начала проверку

После крупного пожара на складе косметики и парфюмерии на улице Родины в Казани прокуратура начала проверку. Материальный ущерб от пожара и его причины устанавливаются, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

«11 марта 2026 года в 3.22 часа поступило сообщение о пожаре в производственном здании на улице Родины в городе Казани. Площадь возгорания превысила 5 тыс. кв. метров», – говорится в сообщении.

Пожар удалось потушить спустя почти пять часов. По данным экстренных служб, до прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек.

Ход процессуальной проверки, проводимой по данному факту, находится на контроле прокуратуры.