Происшествия 11 марта 2026 06:55

В Казани тушат крупный пожар на складе производства косметики

В Казани произошел крупный пожар в складском здании на улице Родины, где расположено производство косметики и парфюмерии. Об этом «Татар-информу» сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

По данным экстренных служб, площадь возгорания составляет 3 тыс. квадратных метров. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек.

К ликвидации пожара привлечены 84 сотрудника Казанского пожарно-спасательного гарнизона и 25 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.

