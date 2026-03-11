news_header_top
Происшествия 11 марта 2026 07:56

Пожар на складе производства косметики в Казани потушен

Пожар на складе производства косметики на улице Родины в Казани потушен. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Открытое горение на складе в Казани ликвидировано», — отметили в ведомстве.

По данным экстренных служб, площадь возгорания составила 3 тыс. квадратных метров. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек. Для бесперебойной подачи воды использовался пожарный гидрант, расположенный в 140 метрах.

Причину пожара предстоит установить дознавателям Госпожнадзора.

#крупный пожар в казани #ГУ МЧС по РТ
