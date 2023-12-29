После пожара на челнинском авторынке «Гараж-500» возбуждено уголовное дело

По факту пожара на авторынке «Гараж-500» по требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Дело возбуждено об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Напомним, гигантский пожар в Набережных Челнах произошел в субботу вечером 2 декабря. Огонь практически полностью уничтожил авторынок «Гараж-500», который находится на территории торгового комплекса «Заритал». К ликвидации было привлечено более 130 специалистов и 40 единиц техники. По данным республиканского МЧС, площадь пожара составила почти 7 тыс. квадратных метров. Его тушили шесть часов.

Прокуратура инициировала проверку и во время надзорных мероприятий были выявлены грубые нарушения требований пожарной безопасности, содержащие признаки уголовно наказуемого деяния.