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После пожара на челнинском авторынке «Гараж-500» возбуждено уголовное дело
По факту пожара на авторынке «Гараж-500» по требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Дело возбуждено об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
Напомним, гигантский пожар в Набережных Челнах произошел в субботу вечером 2 декабря. Огонь практически полностью уничтожил авторынок «Гараж-500», который находится на территории торгового комплекса «Заритал». К ликвидации было привлечено более 130 специалистов и 40 единиц техники. По данным республиканского МЧС, площадь пожара составила почти 7 тыс. квадратных метров. Его тушили шесть часов.
Прокуратура инициировала проверку и во время надзорных мероприятий были выявлены грубые нарушения требований пожарной безопасности, содержащие признаки уголовно наказуемого деяния.
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