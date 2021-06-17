После поджога исторического здания в Елабуге возбудили уголовное дело

После пожара в историческом здании на улице 10 лет Татарстана в Елабуге завели уголовное дело, как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Следствие считает, что поджог произошел по вине неустановленных сотрудников исполкома Елабужского района, которые не обеспечили надлежащее сохранение исторического объекта, построенного в конце 19 века.

По данному факту возбудили уголовное дело по статьям «Повреждение объектов культурного наследия» и «Халатность». Расследование дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Елабуге загорелась крыша исторического здания, площадь возгорания достигла 120 кв.м. На место происшествия выезжали городской прокурор Рустем Шарафутдинов и его заместитель Андрей Гимадеев. Позже выяснилось, что пожар мог возникнуть из-за поджога.