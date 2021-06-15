Прокуратура выяснит, был ли надлежащий надзор за горевшим в РТ историческим зданием

На место пожара в Елабуге выехал прокурор города Рустем Шарафутдинов. По предварительным данным, в пожаре на улице 10 лет Татарстана никто не пострадал.

Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что загорелась крыша старинного здания, площадь возгорания составила 120 квадратных метров.

Как сообщил агентству старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, дом представляет собой объект культурного наследия регионального значения. Надзорное ведомство начало проверку, ее задача выяснить, соблюдалось ли законодательство об охране подобных объектов. Прокуратура даст оценку действиям или бездействию ответственных лиц, по итогам проверки будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования.

По данным прокуратуры РТ, участок под строительство деревянного дома на каменном фундаменте был отведен в 1821 году мещанину Лекареву. В 1830 году Лекарев уступил землю городскому обществу, в 1855 году на нем были построены дома для городничего и начальника инвалидной команды. С 1874 года в течение нескольких лет дома арендовало полицейское управление. В начале 20-го века на задней половине участка был построен этот самый дом. В послевоенное время на втором этаже этого здания располагался Дом культуры, а после – общежитие прядильной фабрики.