Прокуратура требует возбудить уголовное дело после поджога исторического здания в Елабуге

Елабужское надзорное ведомство провело проверку после пожара в историческом здании на улице 10 лет Татарстана. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В результате проверки установлено, что здание принадлежит муниципалитету и сейчас не используется. Предварительная версия пожара – поджог. Причем его могли совершить двое подростков, которые незадолго до происшествия были внутри здания, где распивали алкоголь и курили. Полиция проверяет их причастность к пожару.

Прокуратура пришла к выводу, что сотрудники исполкома ненадлежащим образом исполняли свои обязанности по сохранению культурного наследия. Надзорное ведомство передало собранные материалы в следственные органы, чтобы возбудили уголовное дело по статьям «Халатность» и «Повреждение объектов культурного наследия».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Елабуге загорелась крыша исторического здания, площадь возгорания достигла 120 кв.м. На место происшествия выезжали городской прокурор Рустем Шарафутдинов и его заместитель Андрей Гимадеев. Позже выяснилось, что пожар мог возникнуть из-за поджога.