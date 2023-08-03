«После подрыва машины выбирались по минному полю»: будни медика РКБ в зоне СВО

Рифат Муртазин в зоне СВО спасает раненых бойцов, оказывает первую помощь, эвакуирует раненых

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В детстве хотел стать поваром, но пришел в медицину

Рифату Муртазину 24 года, он – медбрат. Сейчас молодой парень служит в зоне СВО, спасает раненых бойцов, оказывает первую помощь, эвакуирует раненых.

Рифат рассказал «Татар-информу», что в начальной школе мечтал стать поваром. Но все изменилось в девятом классе. Он сдал экзамены, думал, куда поступать. Мама предложила попробовать отдать документы в медицинский колледж. Всей семьей собрались и поехали отдавать документы в приемную комиссию.

«Сначала не хотелось, боялся, что не потяну. А потом как-то пошло, втянулся, даже понравилось. Я до сих пор не жалею о том, что когда-то выбрал медицину. Получается, сделал правильный выбор», – признался он.

В 2019 году Рифат окончил медико-фармацевтический колледж при КГМУ по специальности «сестринское дело».

В октябре его призвали на срочную службу. Бегать от армии парень не стал, явился в военкомат. Служил в Алтайском крае.

Рифат Муртазин: «Сначала не хотелось, боялся, что не потяну. А потом как-то пошло, втянулся, даже понравилось» Фото: предоставлено пресс-службой РКБ

Помогал самым тяжелым больным в Covid-19

Вернулся домой Рифат Муртазин в октябре 2020 года – в самый разгар пандемии новой коронавирусной инфекции.

Устроился работать и попал в самый эпицентр борьбы с Covid-19 – во временный инфекционный госпиталь Республиканской клинической больницы. Там, напомним, помогали самым тяжелым больным.

Рифат трудился там медбратом до самого закрытия ковидного госпиталя, после остался работать в приемном покое травматологического центра РКБ.

Пандемия отступила, медик только-только начал выдыхать, работа стала поспокойнее, и тут жизнь сделала крутой поворот – началась специальная военная операция.

В сентябре прошлого года Рифату пришла повестка из военкомата. Парень не струсил, явился в назначенный срок Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Слушай сердце, оно поможет»

В сентябре прошлого года Рифату пришла повестка из военкомата. Парень не струсил, явился в назначенный срок.

«Честно говоря, я думал, это будут военно-полевые сборы, месяц-другой, и нас отпустят домой. Но мысли все равно были, что поедем в зону боевых действий. И страх был…» – вспоминает он.

Рифат признался, что помогло правильное воспитание и вера в себя. Говорит, что с самого детства воспитывает в себе стальной характер.

Проводили Рифата родители, младший брат, который, к слову, сейчас служит в армии, друзья, девушка и, конечно, коллеги-медики.

«Морально меня всегда поддерживал мой двоюродный брат, сам он участвовал в первой чеченской кампании. Он очень редко рассказывал, что и как у них было, – не очень любит об этом говорить, старается лишний раз не вспоминать. Знаете, какую фразу он сказал мне, до сих пор в памяти ее держу: "Главное, слушай свое сердце. Оно поможет. Мне помогло". Его слова всегда помогали мне в трудные моменты», – рассказал медик.

Рифата назначили медбратом медицинского пункта полка Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Поначалу были как слепые котята»

После слаживания Рифата отправили в зону проведения специальной военной операции. 9 ноября он был уже там. Признается, что поначалу было сложно.

«Честно, мы были как слепые котята. Все-таки в первый раз оказались в таких условиях. Не знаешь даже, где можно ходить, где нельзя, вокруг могут быть мины, над головой летают дроны», – рассказал он.

Рифата назначили медбратом медицинского пункта полка. «Татар-информ» уже рассказывал о командире этого медпункта Рафаэле Габдрахманове с позывным Айболит.

Рифату дали очень необычный позывной – Корстон. Его дал командир, опираясь на название казанского клуба.

«Скорее, из-за того, что по жизни я веселый, постоянно с улыбкой на лице, на позитиве, так скажем. Это самый крутой позывной, я бы сказал», – отметил парень.

К новому месту службы Рифат привык довольно быстро.

«У меня характер такой – не унывать, я быстро ориентируюсь на местности. А по книгам и фильмам все равно запомнилось, как надо действовать, что делать в той или иной ситуации», – поделился он.

Медбрат принимает больных и раненых, вместе с коллегами проводит небольшие операции Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Душа хотела, чтобы дома не переживали за меня»

Тяжелее всего, по словам Рифата, было справиться с тоской по дому. Но со временем привык: и к звуку снарядов, и к жизни вдали от близких.

«Душа хотела, чтобы дома не переживали за меня и старались не волноваться лишний раз. Если у них все хорошо и они не переживают, то и у тебя на душе все спокойно», – отметил Рифат Муртазин.

Медбрат принимает больных и раненых, вместе с коллегами проводит небольшие операции. Уколы, перевязки, эвакуация раненых, помощь врачам, а еще проведение занятий в подразделениях по военно-тактической медицине.

Корстон вспомнил, как один боец после тяжелейшего ранения смог сам себе наложить жгут до прихода ребят из медпункта.

«Потом подошли мы, поставили систему, стабилизировали его состояние, и дальше уже была эвакуация. Тогда я понял, что наши занятия проходят не зря», – отметил он.

«Татар-информ» писал, как в их медпункт обратился военнослужащий с больным зубом, тогда Айболит удалил его мультитулом. Рифат рассказал, что после статьи с гуманитарной помощью в медпункт пришел полноценный стоматологический набор.

Сейчас удалять зубы бойцам приходится почти каждый день, благо есть удобные инструменты.

«Много травм, ранений, вывихов суставов, вправляем порой на месте. Бывает, и гнойные фурункулы вырезаем, жировики вскрываем. Гуманитаркой получили ЭКГ-аппарат. Так что помощь оказываем на высшем уровне», – отметил он.

«Мы пешком через минное поле выбирались, над головой снаряды летают, свист стоит, а мы идем» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

После подрыва машины выбирались по минному полю

Далеко не про все самые тяжелые моменты службы Рифат может рассказать. О некоторых говорить больно настолько, что проще не рассказывать вообще. Но какими-то моментами поделиться смог.

«Однажды мы поехали раненого забирать. И в машину попал снаряд, точнее в колесо. Слава Богу, все остались живы. Мы потом пешком через минное поле выбирались, над головой снаряды летают, свист стоит, а мы идем», – рассказал он.

Рифат признался, что в тот момент ни о чем не думал, просто выбирался.

«Потом, когда уже мы к позиции дошли, я оглянулся назад, вспомнил, что было. После этого больше старался уже никогда не думать об этом», – признался военный.

«Каждого бойца могу назвать настоящим человеком»

Про бойцов медбрат сказал кратко: есть понятие «настоящий человек», вот каждый из них соответствует этому слову.

«У нас ведь полк интернациональный – и русские, и татары, и другие нацилнальности живут в единстве. Не зря нас прозвали бешеными татарами. Как говорится, гордо переносим все тяготы службы. Все ребята готовы помочь друг другу в тяжелую минуту, будь это моральная помощь или физическая», – отметил он.

Те, кто служит в медпункте, стали друг другу почти родными. Скоро год, как они работают плечом к плечу и живут вместе. Рифат уже был дома на побывке, приезжал в конце марта с первым потоком. После времени, проведенного дома, собираться назад было тяжело.

«Но ребята как вторая семья, а своих бросать нельзя», – посмеялся парень.

В редкие моменты затишья ребята из медпункта в первую очередь выходят на связь с родственниками, женами, детьми.

«После таких созвонов и переписок тепло на душе становится. А главное – они не переживают», – поделился медик.

«Чтобы все вернулись домой живыми и здоровыми»

На вопрос, когда работать было тяжелее – в пандемию или сейчас в зоне СВО, Рифат ответил: «И там, и здесь погибали люди. Скорее, здесь тяжелее, не знаешь, когда это может случиться и когда прилетит…»

Мечта у молодого парня простая – он хочет, чтобы боевые действия побыстрее закончились, а он, все его боевые друзья и товарищи вернулись живыми и здоровыми к своим любимым, родным и близким.

«Когда все закончится, хочу в университет поступить. Стать травматологом-ортопедом», – поделился Рифат.