«Ты сделал все, что мог, а пациент умирает»: истории медиков из «красной зоны» РКБ

Какой день работы в «красной зоне» был самым тяжелым – на этот вопрос ИА «Татар-информ» попросило ответить врачей, медсестер и санитарок Covid-госпиталя РКБ Татарстана. О страшных потерях, тяжелом ежедневном труде и о своих мечтах: рассказы медиков – в репортаже агентства.

Какой день работы в «красной зоне» был самым тяжелым, рассказали сотрудники Covid-госпиталя РКБ Татарстана

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Когда пациент уходит, а ты думаешь, сделал ли ты все, что мог…»

Анастасия Никитина по профессии ЛОР, но работает в Covid-госпитале Республиканской клинической больницы Татарстана почти с самого открытия. Местные врачи шутят, что все они теперь инфекционисты поневоле.

Анастасия признается, что за последние два года очень сложных дней было немало.

«Летом очень долго уходил один пациент. Когда в реанимации видишь, что сознание нарушается, когда видишь, что уже нет шансов, а за это время ты обычно уже узнаешь семью пациента, наверное, это самые тяжелые дни. Таких пациентов было несколько. Вроде ты сделал все, что мог, но, естественно, мысленно себя пожираешь, все ли ты сделал, что мог, все ли вовремя», – рассказала Анастасия Никитина.

Анастасия Никитина: «Моменты благодарности, их глаза, они помогают отвлечься» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Справиться с такой непростой ситуацией помогают коллеги, ведь такие истории, к сожалению, случаются у всех. Лечит время, говорит Анастасия, и большой поток пациентов, которым нужна помощь.

«Моменты выздоровления тех пациентов, которые были на грани жизни и смерти, когда понимаешь, что ты им помог. Не только ты лично, конечно, но и другие. Но моменты благодарности, их глаза, они помогают отвлечься», – признается врач.

По словам Анастасии, о конце пандемии в Covid-госпитале мечтают буквально все сотрудники.

«Чтобы всего-всего хватало – и сил, и обеспечения, и больниц, и работников», – поделилась мыслями врач.

«Тяжело, когда видишь глаза задыхающихся людей»

Ильдар Муслимов заведует во временном инфекционном госпитале РКБ одним из самых сложных подразделений – отделением реанимации и интенсивной терапии. Именно здесь проходят лечение самые тяжелые пациенты.

Ильдар Муслимов: «То, что говорят про “омикрон”, что он якобы легче течет, – нет» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Каждый день сложный. Когда заходишь и видишь таких пациентов, оценить, выделить как-то не получается. Когда видишь глаза задыхающихся людей... Каждый день сложный…» – рассказал врач.

Радостные дни в реанимации, по словам доктора, когда никому из пациентов не становится еще хуже. Но такое случается, увы, не часто.

«То, что говорят про “омикрон”, что он якобы легче течет, – нет. Мы не видим, что что-то происходит в легких, но мы видим, что при сопутствующих заболеваниях они все ухудшаются при Covid-19. И это мнимое “в легких нет изменений”... Изменения есть во всем организме при “омикроне”, то есть он усугубляет все заболевания, которые есть у пациента», – объяснил специалист.

«Дельта» никуда не ушла, по-прежнему встречаются пациенты с тяжелым поражением легких Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Да и «дельта» никуда не ушла, по-прежнему встречаются пациенты с тяжелым поражением легких.

Татарстанцам врач посоветовал беречь себя, а главное, своих пожилых близких.

«Подряд умерли четыре пациента»

Врач-инфекционист Альфия Зуфарова с начала пандемии до недавнего времени отвечала за всех детей с новой коронавирусной инфекцией в детской поликлинике «Азино», с 20 марта по 8 октября через ее руки прошло 648 маленьких пациентов, потом она перешла работать в РКБ. Здесь лечит уже взрослых пациентов.

Альфия Зуфарова: «Когда мне сказали про четвертого, я просто села и начала плакать» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Самый сложный день – это когда у меня подряд умерли четыре человека. Я понимала, что это ожидаемо: люди старше 70 лет, тяжелая форма. Но когда мне сказали про четвертого, я просто села и начала плакать», – рассказала врач.

Сложные дни бывают достаточно часто, ведь за каждого пациента у врача болит душа. Дедушка Альфии, тоже доктор, говорил: «Хороший врач пропускает каждого больного через свое сердце, плохому будет все равно».

«В РКБ мы сражаемся за каждого. Радуемся маленьким победам. Вот на прошлой неделе у меня бабушка 90-летняя домой ушла, сейчас еще одна бабушка 89 лет домой выписывается с выздоровлением. Эти моменты окрыляют, перевешивают все остальное. Когда ты знаешь, что человек пришел в тяжелом состоянии, но ты его вытащил, он выздоровел и это твоя заслуга в том числе, это многого стоит. Ты понимаешь, что живешь не зря», – отметила Альфия Зуфарова.

«Когда ты знаешь, что человек пришел в тяжелом состоянии, но ты его вытащил... Ты понимаешь, что живешь не зря» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Мечта врача-инфекциониста простая – Альфия признается, что хочется в отпуск, туда, где море и солнце.

«Хочется, чтобы быстрее Covid кончился и с чувством выполненного долга мы бы поехали куда-нибудь отдохнуть на море», – добавила она.

Но пока мечты врача остаются мечтами, с «омикроном» пациенты тоже попадают в стационар. Врач объяснила, что «омикрон» протекает легче, но те пациенты, кому пришлось столкнуться с тяжелой формой течения этого штамма, лечению поддаются сложнее.

«Мечтаю, чтобы на земле был мир и люди были здоровы»

Сестра-хозяйка Алсу Нугуманова в «красной зоне» с 10 апреля 2020 года, то есть с самого открытия госпиталя.

Алсу Нугуманова: «О чем я мечтаю?.. Чтобы на земле был мир и люди были все здоровы» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Самыми тяжелыми были самые первые дни. Хотя нас научили всему, впервые же начинали так работать, многого не знали еще. А люди начинали болеть. Морально тяжело было тогда», – поделилась женщина.

За почти два года работы в ВИГе Алсу видела очень тяжелых пациентов, наблюдала, как тяжело переносили болезнь пожилые.

Настроение у пациентов разное, кто-то благодарит персонал, кто-то выписывается молча.

«К этим СИЗам мы привыкли уже, но все равно тяжело. Работаем по четыре часа – тяжело…» – отметила Алсу.

«О чем я мечтаю?.. Чтобы на земле был мир и люди были все здоровы, чтобы наши дети нас только радовали и родители были здоровы», – ответила сестра-хозяйка.

«Двадцать машин скорой ждали открытия Covid-госпиталя»

Саяр Сиразетдинов – заместитель руководителя временного инфекционного госпиталя РКБ, он заведует приемным отделением, в буквальном смысле слова находится на передовой борьбы с коронавирусом.

Саяр Сиразетдинов: «О чем может мечтать врач?.. О том, чтобы люди не болели» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Наверное, самый сложный и тяжелый день был 2 октября 2020 года, тогда мы открылись уже второй раз. Было затишье около месяца, нас свернули на прежнюю работу – мы работали как травмцентр. И когда нас открывали повторно, нам надо было буквально за два дня заново травмотологическую службу переместить в условия корпуса «А» и здесь снова наладить эту работу. 2 октября двадцать машин скорой помощи стояли в режиме ожидания у здания РКИБа», – рассказал Саяр Сиразетдинов.

И сразу же после открытия госпиталя все эти скорые приехали в РКБ. Саяр Сиразетдинов признается – в тот день пришлось изрядно попотеть, но команда ВИГа справилась.

30 декабря Covid-госпиталь РКБ снова закрыли, но не прошло и месяца – 23 января ВИГ вновь вынужден был открыться для приема пациентов с инфекцией. В этот раз, по признанию врача, чуть проще, даже несмотря на то что в команду пришли много молодых специалистов, которых опытные коллеги старательно обучали и готовили к работе.

«Сейчас мы дело имеем с “омикроном” в том числе, но сказать, что “дельты” нет, у меня язык не поворачивается», – добавил заведующий приемным отделением.

«Сейчас мы дело имеем с “омикроном” в том числе, но сказать, что “дельты” нет, у меня язык не поворачивается» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

По его словам, за два года стало больше вакцинированных жителей, люди стали заметно ответственнее относиться к своему здоровью, чему врачи очень рады. Саяр Сиразетдинов уверен, что масочный режим и QR-коды сыграли свою положительную роль, не дав инфекции распространиться стремительно.

«О чем может мечтать врач?.. О том, чтобы люди не болели. А если и болеют, то выздоравливали бы быстрее», – поделился Саяр Сиразетдинов.

«В первый день было страшно»

Медбрат отделения реанимации и интенсивной терапии Covid-госпиталя Артем Романов в «красной зоне» с самого начала – с апреля 2020 года. А самым сложным и тяжелым днем в госпитале был самый первый день.

Артем Романов: «Мы задыхались в этих масках, это сейчас уже привыкли. А тогда было очень страшно» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Не знали, с чем работать. Страшно. Мы задыхались в этих масках, это сейчас уже привыкли. А тогда было очень страшно», – рассказал медик.

В первые дни, признается Артем, казалось, что на месте одного из тяжелых пациентов скоро окажешься и ты.

Но время шло, медики привыкали к работе в режиме нон-стоп в костюмах, очках и респираторах. С приходом «омикрона» жители будто расслабились, однако в реанимации свободных коек очень мало.

«Пока они сами не заболеют или пока их родственников не коснется это, они не будут шевелиться. А когда они дойдут до того, что мама, папа, дедушка, бабушка, дядя, тетя заболели, начинают беречь себя. А до этого…» – отметил Артем Романов.

«Был наплыв – все резко заболели»

Медсестра Рамиля – первая, кого видят поступающие в госпиталь Covid-больные, она работает на самом первом посту «приемки». Заполняет документы.

Медсестра Рамиля: «Я мечтаю, чтобы дети были всегда здоровы. Больше ни о чем. Ну и чтобы коронавирус закончился» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Для девушки самым сложным был день в начале подъема заболеваемости «дельтой».

«Народу очень много было, начался наплыв. Все заболели резко», – вспомнила Рамиля.

Тогда медики сами себя настраивали, что все это вскоре пройдет и будет нормально. Сейчас действительно стало легче, пациентов заметно меньше.

«Я мечтаю, чтобы дети были всегда здоровы. Больше ни о чем. Ну и чтобы коронавирус закончился», – улыбается девушка.

«Сложен каждый рабочий день»

Альберт Измайлов – координатор госпиталя, он отвечает за переводы пациентов.

Альберт Измайлов: «Мечтаю, чтобы ковид закончился уже наконец-то. Все, кто с первой волны работает, так думают, мне кажется» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

На вопрос, какой самый тяжелый день был в «красной зоне», не раздумывая, ответил: «Каждый рабочий день».

Сегодня, как и всегда, очень много и тяжелых, и реанимационных пациентов. Бригады врачей постоянно звонят со своими вопросами.

«Мечтаю, чтобы ковид закончился уже наконец-то. Все, кто с первой волны работает, так думают, мне кажется», – признался молодой человек.

«Боже, когда это закончится»...

Мечта на весь временный инфекционный госпиталь РКБ одна общая – чтобы пандемия коронавируса наконец-то закончилась.

На стене возле одного из лифтов появилась еле заметная надпись, нацарапанная ручкой: «Боже, когда это закончится!» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

На днях на стене возле одного из лифтов ВИГа появилась еле заметная надпись, нацарапанная ручкой: «Боже, когда это закончится!»

Когда пандемия закончится, не знает никто. Но хочется, чтобы люди знали: на войну с коронавирусной инфекцией в Татарстане вышли лучшие медики. И когда одним становится тяжело, им на помощь или на смену приходят другие – пациентов наедине с этой опасной заразой никогда не оставят, как бы тяжело в те или иные моменты самим медикам ни было.

Хочется еще сказать им: «Спасибо». Всем – от руководства Минздрава и главных врачей больниц до рядовых докторов, медсестер, медбратьев и сестер-хозяек. Спасибо, что боретесь за каждого из нас, до последнего нашего вздоха…

Хочется, чтобы люди знали: на войну с коронавирусной инфекцией в Татарстане вышли лучшие медики Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

А татарстанцев хочется попросить: сделайте, пожалуйста, все, что от вас зависит, чтобы хоть немного облегчить работу медикам, – носите маски, прививайтесь, пройдите вакцинацию повторно. А главное – позаботьтесь о своих родителях, бабушках и дедушках: не навещайте их, если у вас появились симптомы ОРВИ, и отведите их на прививку.

И тогда пандемия закончится, обязательно.