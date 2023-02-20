Число погибших при землетрясении в Турции превысило 41,1 тыс.

Количество жертв землетрясения в Турции увеличилось до 41 156 человек. Об этом со ссылкой на данные Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий сообщает РИА Новости.

Напомним, что 6 февраля в Турции с небольшим интервалом произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Толчки продолжались две минуты, за ними последовала серия афтершоков, которая ощущалась в 11 провинциях Турции и ряде соседних государств.

По предложению Президента России Владимира Путина в разборе завалов и спасении людей участвует команда МЧС России, в которую вошли медики и спасатели.