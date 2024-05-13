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Новости Татарстана и Казани
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После ночных заморозков днем в Татарстане ожидается до 12 градусов тепла
Сегодня, 13 мая, в Татарстане прогнозируется холодная, но сухая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Небо над республикой будет облачным с прояснениями. Осадки маловероятны, отмечают метеорологи.
Северо-западный и северный ветер силой от 6 до 11 м/с в светлое время суток местами будет усиливаться порывами до 15-16 м/с (в Казани — только до 14 м/с).
После ночных холодов в дневные часы воздух по региону прогреется до +7, +12 градусов (в столице РТ — до +8, +10).
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в первую половину новой недели синоптики Татарстана обещают заморозки до −5 градусов. При этом средняя температура воздуха во второй декаде мая окажется на шесть градусов ниже климатической нормы.
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