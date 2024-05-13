После ночных заморозков днем в Татарстане ожидается до 12 градусов тепла

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Сегодня, 13 мая, в Татарстане прогнозируется холодная, но сухая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным с прояснениями. Осадки маловероятны, отмечают метеорологи.

Северо-западный и северный ветер силой от 6 до 11 м/с в светлое время суток местами будет усиливаться порывами до 15-16 м/с (в Казани — только до 14 м/с).

После ночных холодов в дневные часы воздух по региону прогреется до +7, +12 градусов (в столице РТ — до +8, +10).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в первую половину новой недели синоптики Татарстана обещают заморозки до −5 градусов. При этом средняя температура воздуха во второй декаде мая окажется на шесть градусов ниже климатической нормы.

Согласно шкале Бофорта, ветер скоростью от 5,5 до 7,9 м/с считается умеренным, от 8,0 до 10,7 м/с — свежим, от 10,8 до 13,8 м/с — сильным, а от 13,9 до 17,1 м/с — крепким.