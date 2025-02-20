После ночных морозов в Татарстане ожидается до 7 градусов ниже нуля

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня, 20 февраля, в Татарстане после ночных морозов повысится температурный фон. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным с прояснениями. Местами, включая Казань, утром будет идти небольшой снег. Кое-где по региону в утренние часы ожидается туман.

Прогнозируется южный ветер силой от 4 до 9 м/с. На дорогах образуется гололедица.

В светлое время суток после ночных морозов воздух прогреется до -7, -12 градусов (в Казани – до -7, -9 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что к концу недели в Татарстане ожидаются морозы до -27 градусов.