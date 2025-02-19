Синоптики Татарстана предупреждают о тумане и 25-градусных морозах

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Завтра, 20 февраля, в Татарстане ожидается существенное ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В ночные и утренние часы столбики термометров при прояснениях будут опускаться до -20, -25 градусов. В отдельных районах республики вероятен туман.

При этом в Казани температура воздуха в темное время суток составит от -13 до -15 градусов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что к концу недели в Татарстане ожидаются морозы до -27 градусов.