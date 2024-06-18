Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
После ночных гроз и ливней в Татарстане сохранится жаркая и неустойчивая погода
Сегодня, 18 июня, в Татарстане благодаря влиянию пришедшего с запада циклона ожидается жаркая, но неустойчивая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Ранее, в ночь с понедельника на вторник, на республику, в том числе на ее столицу Казань, обрушились ливневые дожди, грозы и град. Порывы ветра достигали 15–20 м/с, а локально — и 25–27 м/с (сильный шторм по шкале Бофорта).
В дневные часы в небе над регионом сохранится переменная облачность. Вновь местами пройдут кратковременные дожди и грозы, а кое-где, включая столицу РТ, возможен и град.
Восточный и юго-восточный ветер силой от 6 до 11 м/с (местами — до 14 м/с) при грозах будет усиливаться порывами до 15–20 м/с, локально — до 23 м/с (но не в Казани).
После теплой ночи (от +16 до +21 градуса) днем воздух в Татарстане прогреется до +30, +35 градусов (в столице республики — до +30, +32 градусов).
Согласно прогнозу метеорологов, к концу недели жару в регионе сменит достаточно прохладная погода.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»