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На фоне жары атмосферные фронты вновь принесут грозы и град в Татарстан
В Татарстане сегодня, 17 июня, и завтра, 18 июня, под влиянием активных атмосферных фронтов опять ожидается ухудшение метеоусловий на фоне достаточно жаркой погоды. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.
Вечером в понедельник, ночью и днем во вторник на территории республики, включая Казань, местами пройдут грозы. В отдельных районах вероятен град.
Во время гроз ветер на короткое время будет усиливаться до 15–20 м/с, а в светлое время суток локально — и до 23 м/с (в столице РТ — не более чем до 15–20 м/с).
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