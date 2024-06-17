На фоне жары атмосферные фронты вновь принесут грозы и град в Татарстан

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане сегодня, 17 июня, и завтра, 18 июня, под влиянием активных атмосферных фронтов опять ожидается ухудшение метеоусловий на фоне достаточно жаркой погоды. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Вечером в понедельник, ночью и днем во вторник на территории республики, включая Казань, местами пройдут грозы. В отдельных районах вероятен град.

Во время гроз ветер на короткое время будет усиливаться до 15–20 м/с, а в светлое время суток локально — и до 23 м/с (в столице РТ — не более чем до 15–20 м/с).

По шкале Бофорта ветер скоростью от 13,9 до 17,1 м/с именуется крепким, от 17,2 до 20,7 м/с — очень крепким, а от 20,8 до 24,4 м/с — штормовым.