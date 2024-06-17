К концу недели жару в Татарстане сменит достаточно прохладная погода

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На этой неделе в Татарстане произойдет постепенное понижение температурного фона. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

Во вторник и среду, 18 и 19 июня, погоду на территории республики будут определять активные атмосферные фронты западного циклона. Местами по региону они вызовут кратковременные дожди и грозы, сильный ветер от 15 до 20 м/с (локально — до 23 м/с), в отдельных районах возможен град.

Ночи в Татарстане по-прежнему будут теплыми — от +16 до +22 градусов. День 18-го числа еще будет жарким — от +30 до +35 градусов. Но уже в светлое время суток 19-го числа ожидается от 26 до 31 градуса тепла.

В четверг, 20 июня, из-за ухода циклона и роста атмосферного давления кратковременные дожди пройдут лишь ночью и только в восточных районах республики. Днем под влиянием гребня антициклона существенных осадков не прогнозируется. Температура воздуха составит от +13 до +18 градусов в ночные часы и от +24 до +29 градусов — в дневные.

Согласно предварительным данным метеорологов, в пятницу и субботу, 21 и 22 июня, погода в Татарстане вновь станет неустойчивой. Местами по региону пройдут грозовые дожди. Температурный фон заметно понизится: столбики термометров не поднимутся выше 20–25 градусов тепла.