МЧС напоминает татарстанцам о правилах безопасности в надвигающийся мороз

Сегодня ночью и завтра утром, 22 января на территории Республики Татарстан местами ожидается понижение температуры воздуха до -25 градусов, ночью в отдельных районах сохранятся небольшой снег, метель с ухудшением видимости до 1-2 км, сильный ветер порывами 15-16 м/с.

В связи с похолоданием в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ рекомендовали татарстанцам соблюдать меры осторожности.

При эксплуатации печного оборудования и электрообогревателей не допускайте перекаливания печей, не оставляйте без присмотра топящиеся печи, а также не поручайте надзор за ними детям. Для того, чтобы избежать обморожения, следует не мокнуть и не мерзнуть на улице, хорошо питаться и тепло одеваться. Одежду рекомендуется выбрать многослойную, не стесняющую движений.