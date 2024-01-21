Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
МЧС напоминает татарстанцам о правилах безопасности в надвигающийся мороз
Сегодня ночью и завтра утром, 22 января на территории Республики Татарстан местами ожидается понижение температуры воздуха до -25 градусов, ночью в отдельных районах сохранятся небольшой снег, метель с ухудшением видимости до 1-2 км, сильный ветер порывами 15-16 м/с.
В связи с похолоданием в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ рекомендовали татарстанцам соблюдать меры осторожности.
При эксплуатации печного оборудования и электрообогревателей не допускайте перекаливания печей, не оставляйте без присмотра топящиеся печи, а также не поручайте надзор за ними детям. Для того, чтобы избежать обморожения, следует не мокнуть и не мерзнуть на улице, хорошо питаться и тепло одеваться. Одежду рекомендуется выбрать многослойную, не стесняющую движений.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников