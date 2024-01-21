В Татарстане из-за метели видимость на дорогах ухудшится до 500 метров и менее

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В Татарстане в воскресенье сохранится непогода. Синоптики прогнозируют сильный снег и метель с ухудшением видимости до 500 метров и менее, сильный южный ветер порывами до 20 метров в секунду.

На дорогах сохранятся снежные заносы и сильная гололедица. В Гидрометцентре РТ отмечают, что днем столбик термометра будет показывать от 0 до −5 градусов, к вечеру температура воздуха понизится до −12 градусов.

Ранее Раис РТ Рустам Минниханов настоятельно посоветовал татарстанцам не выезжать за город из-за снегопада.