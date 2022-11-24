После ледяного дождя и гололеда в Татарстане ожидается туман и небольшой снег

Завтра, 25 ноября, Татарстане окажется на периферии северного антициклона. Впрочем, несмотря на это, в республике еще сохранится достаточно теплая погода, информирует Гидрометцентр РТ.

В последние дни погоду в регионе определяли атмосферные фронты пришедшего с запада циклона. Они принесли с собой снег, мокрый снег, крупу, ледяной дождь, дождь и морось, местами с туманом.

Повсеместно наблюдался гололед, в Тетюшах его диаметр достиг 21 миллиметра — «осуществилось опасное метеорологическое явление». На дорогах образовалась сильная гололедица, отмечают синоптики.

В пятницу небо над республикой останется облачным с прояснениями. Прогнозируется небольшой снег, в том числе и в Казани. Местами ночью и утром опустится туман. Будет дуть слабый до умеренного северо-восточный и восточный ветер. На дорогах — гололедица.

Температура воздуха по Татарстану в ночные часы составит от 3 до 8 градусов ниже нуля (в столице РТ — от -5 до -7). В светлое время суток потеплеет до -1, -6 градусов (в Казани — до -3, -5), замечают метеорологи.