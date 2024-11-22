Рустам Минниханов поздравил коллектив Зеленодольского ПКБ с 75-летием

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил работников Зеленодольского проектно-конструкторского бюро с 75-летием. На празднике он вручил шесть госнаград, в том числе благодарность Президента РФ Владимира Путина в адрес ЗПКБ.

«Бюро всегда отличалось своим "почерком" при выработке технических решений, основанном на научных исследованиях и поиске наиболее оптимальных схем. Это помогло сохранить опытный коллектив и само предприятие в непростые 90-е годы. Проекты Зеленодольского проектно-конструкторского бюро легли в основу многих поколений военных и гражданских судов», — подчеркнул Минниханов.

Раис заметил, что специалисты бюро разработали уникальные проекты кораблей для Военно-морского флота, принимали участие в создании передовых систем вооружения и защиты, проектировали инновационную гражданскую продукцию.

«Сегодня Зеленодольское проектно-конструкторское бюро является одной из лидирующих проектных организаций отечественной судостроительной отрасли, где активно внедряются современные технологии в проектировании и моделировании. Востребованность бюро подтверждается тем, что корабли по вашим проектам строятся на основных верфях страны - в Санкт-Петербурге, Калининграде, Зеленодольске, Владивостоке, Нижнем Новгороде, Рыбинске и др. Растут и экономические показатели», - сказал Минниханов.

До торжественного мероприятия совместно с мэром города Михаилом Афанасьевым Раис посетил предприятие, где осмотрел центр программно-аппаратного комплекса виртуального прототипирования, а также обсудил перспективы развития бюро.

Поздравление от лица министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова работникам ЗПКБ передал его заместитель, глава департамента судостроения Алексей Исачкин.

«Вы внесли неоценимый вклад в развитие судостроительной отрасли, создав много уникальных проектов, которые были реализованы не только в России, но и за ее пределами. Ваши разработки стали основой для создания современных судов, которые успешно бороздят моря и океаны, обеспечивая безопасность и комфорт <...> Проекты, разработанные конструкторами вашего ПКБ, являются одними из наиболее востребованных как в кораблестроении, так и в коммерческом сегменте», — отметил он.

С юбилеем сотрудников Зеленодольского проектно-конструкторского бюро поздравил также главнокомандующий военно-морским флотом России, адмирал Александр Моисеев. Его слова зеленодольцам передал начальник управления кораблестроения ВМФ, контр-адмирал Владимир Тряпичников.

«Сегодня бюро освоило всю линейку надводных кораблей, от малого и до самого большого корабля в военно-морском флоте, которые проектируются сегодня. Это универсальный десантный корабль, который строится на судостроительном заводе в Керчи. Действительно взялись за серьезнейшую задачу, и эта задача выполняется. [Корабли ЗПКБ] сегодня — это основа Балтийского флота», – сказал он.

Он также оценил технологии в кораблях ЗПКБ.

«Вы взялись за будущее. Это так называемый проект "Лисица". Хорошее название, хороший зверь. Я думаю, что у вас все получится», — отметил спикер.

Еще Тряпичников предложил ЗПКБ рассмотреть его предложение о проектировании подводных лодок.

«Шутка шуткой, но раз вы всю линейку уже освоили, то есть над чем подумать», — отметил адмирал и подарил директору ЗПКБ Евгению Жиркову модель подлодки.

В рамках встречи сотрудникам ЗПКБ вручили награды от Минпромторга России, а также от главы татарстанского ведомства Олега Коробченко. Почетные грамоты, нагрудные значки и медали зеленодольцы получили и от главы Зеленодольского района Михаила Афанасьева, а также от корпорации «Ак Барс».

Напомним, проектам ЗПКБ построено более 800 кораблей и судов, свыше 150 из них поставлено на экспорт. Бюро специализируется на создании проектов кораблей, судов и катеров для охраны экономических зон, перевозки пассажиров, грузов и нефтепродуктов, а также различных судов для путешествий и отдыха на воде. ЗПКБ также имеет опыт создания скоростных судов на подводных крыльях и воздушной подушке.

фото и видео: «Татар-информ»