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Происшествия 10 марта 2025 15:42

После ДТП на Вишневского в казанской больнице №7 остаются пятеро пострадавших

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После серьезного ДТП на улице Вишневского в больнице остаются пятеро пострадавших. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе казанской клинической больницы №7.

Напомним, сегодня в городскую клиническую больницу №7 доставили восемь человек, которые пострадали в ДТП на улице Вишневского.

«Троих пострадавших после осмотра и оказания необходимой помощи отпустили на амбулаторное лечение, пятерых госпитализировали», – отметили в пресс-службе.

В больнице добавили, что всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь.

#дтп в казани
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