В МВД Татарстана раскрыли подробности серьезного ДТП в Казани

В Казани водитель за рулем арендованного автомобиля «Москвич» наехал на людей на автобусной остановке.

Как рассказали в пресс-службе МВД по РТ, водитель на улице Вишневского, пытаясь объехать автобус, остановившийся для высадки пассажиров, наехал на пешеходов, которые выходили из автобуса.

Прокуратура Татарстана контролирует установление всех обстоятельств.

«Татар-информ» рассказывал, что в результате ДТП пострадало 11 человек. Девять человек госпитализированы в состоянии средней тяжести, двоим госпитализация не потребовалась. Восемь взрослых госпитализированы в 7 ГКБ, ребенок – в ДРКБ.