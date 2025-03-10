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Происшествия 10 марта 2025 12:47

В МВД Татарстана раскрыли подробности серьезного ДТП в Казани

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В Казани водитель за рулем арендованного автомобиля «Москвич» наехал на людей на автобусной остановке.

Как рассказали в пресс-службе МВД по РТ, водитель на улице Вишневского, пытаясь объехать автобус, остановившийся для высадки пассажиров, наехал на пешеходов, которые выходили из автобуса.

Прокуратура Татарстана контролирует установление всех обстоятельств.

«Татар-информ» рассказывал, что в результате ДТП пострадало 11 человек. Девять человек госпитализированы в состоянии средней тяжести, двоим госпитализация не потребовалась. Восемь взрослых госпитализированы в 7 ГКБ, ребенок – в ДРКБ.

#ДТП жертвы #дтп в казани
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