После ЧП на Крымском мосту Аксенов ввел в Крыму «желтый» уровень террористической угрозы

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на территории городского округа Керчь и Ленинского района Крыма с сегодняшнего вечера вводится высокий («желтый») уровень террористической опасности. Режим введен до 23 октября, сообщил Аксенов в своем телеграм-канале.

«Правоохранительными органами, силовыми структурами, исполнительными органами Республики Крым и органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым принимаются дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности личности, общества и государства», – добавил он.

Высокий уровень террористической опасности введен в нескольких приграничных регионах России из-за обстрелов со стороны ВСУ – в частности, в Курской, Белгородской, Воронежской, Брянской областях.

Напомним, в минувшую субботу на Крымском мосту загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении полуострова. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что причиной пожара стал подрыв грузового автомобиля. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, которые подготовили спецслужбы Украины.





