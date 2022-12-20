После ЧП на газопроводе в Чувашии возбудили уголовное дело

После аварии на газопроводе «Уренгой – Помары – Ужгород» в Чувашии возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности на опасных объектах. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на СК.

Как полагают следователи, во время ремонтных работ на газопроводе в районе деревни Ямбахтино произошла утечка газа, и тот загорелся.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в Чувашии на видео сняли большой пожар на газопроводе. В результате случившегося погибли три человека, еще один пострадавший находится в больнице.

После аварии на газопроводе цена на газ Европе подскочила до 1260 долларов.