Появилась информация о погибших в результате взрыва на газопроводе в Чувашии

В результате взрыва на газопроводе между деревней Кюльхири и селом Калинино в Чувашии погибли три человека. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на главу сельского поселения.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в Чувашии сняли на видео крупный пожар на газопроводе.

По предварительной информации, причиной инцидента стала утечка на подземном газопроводе. Ранее местные власти уже сообщали об одном пострадавшем в результате взрыва.