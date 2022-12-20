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Происшествия
20 декабря 2022  15:43
Павел Климчак

Появилась информация о погибших в результате взрыва на газопроводе в Чувашии

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В результате взрыва на газопроводе между деревней Кюльхири и селом Калинино в Чувашии погибли три человека. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на главу сельского поселения.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в Чувашии сняли на видео крупный пожар на газопроводе.

По предварительной информации, причиной инцидента стала утечка на подземном газопроводе. Ранее местные власти уже сообщали об одном пострадавшем в результате взрыва.

#чувашия #взрыв #газопровод
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