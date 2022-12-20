После взрыва газопровода в Чувашии цена на газ Европе подскочила до 1260 долларов

На фоне новостей о взрыве газопровода Уренгой – Помары – Ужгород в Чувашии, цена на газ в Европе подскочила почти до $1 260 за 1 тыс. кубометров. Общий рост цены с начала дня превышает 5%.

Стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах поднялась до $1 258 за 1 тыс. кубометров или 114,325 евро за МВт·ч, передает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE. Цены рассчитаны исходя из текущего обменного курса евро к доллару.

Напомним, при взрыве на газопроводе погибли три человека. По предварительной информации, причиной инцидента стала утечка на подземном газопроводе.

Магистральный экспортный газопровод Уренгой – Помары – Ужгород построен в 1983 году для поставки природного газа странам Центральной и Западной Европы. На данный момент газопровод пересекает российско-украинскую границу в районе газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» в Курской области.