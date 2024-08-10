После борьбы с раком умерла бывший гендиректор YouTube Сьюзен Воджицки

В возрасте 56 лет ушла из жизни бывший гендиректор видеохостинга YouTube Сьюзен Воджицки. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на гендиректора Google Сундара Пичаи.

«Невероятно опечален потерей моей дорогой подруги Сьюзен Воджицки после 2 лет борьбы с раком», – сказал Пичаи и выразил соболезнования семье умершей.

Воджицки участвовала в создании Google – в 1998 году она сдала свой гараж в аренду под офис основателям американской компании. Через год она стала первым менеджером по маркетингу организации и инициировала приобретение видеохостинга YouTubе Google. С 2014 по 2023 год занимала пост гендиректора видеохостинга.