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Жители России пожаловались на сбои в работе YouTube
Жители России пожаловались на сбои в работе YouTube. На сервисе «Сбой.РФ» число жалоб превысило 430.
Больше всего обращений поступило из Москвы (28%). Также проблемы наблюдаются у пользователей из Санкт-Петербурга, Краснодарского, Пермского, Красноярского краев, Новосибирской, Свердловской, Иркутской, Самарской, Нижегородской, Челябинской областей и пр.
«Проблемы могут возникнуть в результате аварии или технического сбоя, проблема также может оказаться временной», – отмечается на сайте.
Напомним, 25 июля глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем телеграм-канале писал, что скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах к концу этой недели может снизиться до 70%.
«Эта мера коснется только «десктопных» версий. Мобильную связь она пока не затронет», – заявлял депутат.
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