Жители России пожаловались на сбои в работе YouTube. На сервисе «Сбой.РФ» число жалоб превысило 430.

Больше всего обращений поступило из Москвы (28%). Также проблемы наблюдаются у пользователей из Санкт-Петербурга, Краснодарского, Пермского, Красноярского краев, Новосибирской, Свердловской, Иркутской, Самарской, Нижегородской, Челябинской областей и пр.

«Проблемы могут возникнуть в результате аварии или технического сбоя, проблема также может оказаться временной», – отмечается на сайте.

Напомним, 25 июля глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем телеграм-канале писал, что скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах к концу этой недели может снизиться до 70%.

«Эта мера коснется только «десктопных» версий. Мобильную связь она пока не затронет», – заявлял депутат.