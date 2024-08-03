У россиян перестали проигрываться видео в высоком качестве на YouTube

Многие пользователи из России больше не могут открыть видео в высоком качестве на видеохостинге YouTube. Проблема наблюдается практически во всех браузерах в декстопной версии.

Как следует из информации на сайте Сбой.рф, за последние сутки поступило почти 3 тысячи жалоб на работу видеохостинга. Около четверти обращений пришлась на Москву — 23%, 9% — на Санкт-Петербург, 6% — на Краснодарский край. 2% пользователей, у которых наблюдаются проблемы, живут в Татарстане.

По данным ТАСС, видео в высоком качестве больше не воспроизводятся в браузерах Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox и ряде других. Однако пользователи с декстопной версией Safari и «Яндекс браузера» по-прежнему могут открывать их. В последнем убедился и корреспондент «Татар-информа» – на сайте есть возможность посмотреть ролики в любом доступном качестве.