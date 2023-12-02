Посетителей выставки «Россия» в Москве научили мастерить тюбетейки

На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ прошел мастер-класс по изготовлению тюбетеек. Научиться мастерить татарские головные уборы смогли все желающие.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что мастер-классы по изготовлению тюбетеек и других национальных головных уборов татар пройдут в павильоне D. Также участникам мероприятия рассказали об уникальной технологии «Казанского шва» — мастерству соединения встык узорно выкроенных деталей кожи. Вся работа проводится вручную, поэтому требует от швеи особого мастерства.

Фото: © «Татар-информ»

Напомним, Международная выставка-форум «Россия» проводится на ВДНХ в Москве до 12 апреля 2024 года. На ней собраны экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Для гостей проводят мастер-классы, кинопоказы, лекции и много других мероприятий. Ожидается, что в эти месяцы событие посетит Президент России Владимир Путин.

Сегодня в пяти павильонах ВДНХ развернулся День Татарстана. Принять участие в нем и оценить достижения региона всех желающих пригласил Раис республики Рустам Минниханов.