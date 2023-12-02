Минниханов пригласил подписчиков на День Татарстана на выставке «Россия»

Раис Татарстана Рустам Минниханов пригласил своих подписчиков на День Татарстана на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Узнать больше о достижениях республики можно в пяти павильонах ВДНХ. Здесь посетителей ожидают различные активности, которые помогут жителям и гостям Москвы узнать больше о республике: пройти с виртуальной экскурсией по Болгару, Свияжску и Казани, прокатиться на велосипеде по набережной Казанки и попробовать блюда национальной кухни.

«Бүген Мәскәүдә „Россия“ форумында Татарстан көне. Кунаклар өчен без татар туен күрсәттек! Яшьләр бәхетле булсын!» — написал он в заключение о татарской свадьбе, прошедшей на площадке.

Самат Зиятдинов и Сюмбель Ибрагимова продемонстрировали зрителям старинные свадебные традиции татарского народа, устроив настоящее представление.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября на площадке ВДНХ и продлится до 12 апреля. Здесь продемонстрируют достижения 89 регионов России, крупных компаний, министерств и организаций. Ожидается, что выставку посетит Президент РФ Владимир Путин.

Фото: https://t.me/rustamminnikhanov