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Новости Татарстана и Казани
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Минниханов пригласил подписчиков на День Татарстана на выставке «Россия»
Раис Татарстана Рустам Минниханов пригласил своих подписчиков на День Татарстана на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Узнать больше о достижениях республики можно в пяти павильонах ВДНХ. Здесь посетителей ожидают различные активности, которые помогут жителям и гостям Москвы узнать больше о республике: пройти с виртуальной экскурсией по Болгару, Свияжску и Казани, прокатиться на велосипеде по набережной Казанки и попробовать блюда национальной кухни.
«Бүген Мәскәүдә „Россия“ форумында Татарстан көне. Кунаклар өчен без татар туен күрсәттек! Яшьләр бәхетле булсын!» — написал он в заключение о татарской свадьбе, прошедшей на площадке.
Самат Зиятдинов и Сюмбель Ибрагимова продемонстрировали зрителям старинные свадебные традиции татарского народа, устроив настоящее представление.
Фото: https://t.me/rustamminnikhanov
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