news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 2 декабря 2023 16:06

Минниханов пригласил подписчиков на День Татарстана на выставке «Россия»

Скопировать ссылку
Минниханов пригласил подписчиков на День Татарстана на выставке «Россия»

Раис Татарстана Рустам Минниханов пригласил своих подписчиков на День Татарстана на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Узнать больше о достижениях республики можно в пяти павильонах ВДНХ. Здесь посетителей ожидают различные активности, которые помогут жителям и гостям Москвы узнать больше о республике: пройти с виртуальной экскурсией по Болгару, Свияжску и Казани, прокатиться на велосипеде по набережной Казанки и попробовать блюда национальной кухни.

«Бүген Мәскәүдә „Россия“ форумында Татарстан көне. Кунаклар өчен без татар туен күрсәттек! Яшьләр бәхетле булсын!» — написал он в заключение о татарской свадьбе, прошедшей на площадке.

Самат Зиятдинов и Сюмбель Ибрагимова продемонстрировали зрителям старинные свадебные традиции татарского народа, устроив настоящее представление.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября на площадке ВДНХ и продлится до 12 апреля. Здесь продемонстрируют достижения 89 регионов России, крупных компаний, министерств и организаций. Ожидается, что выставку посетит Президент РФ Владимир Путин.

Фото: https://t.me/rustamminnikhanov

#Рустам Минниханов
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100