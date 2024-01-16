Поселение Менделеевского района получило более 12 млн рублей на форуме в Москве

На площадке Всероссийского форума «Малая Родина — сила России» в Москве министр экономического развития России Максим Решетников наградил Татарско-Челнинское сельское поселение и главу поселения Татьяну Кузнецову.

Татарско-Челнинское сельское поселение удостоилось второго места во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Обеспечение эффективной обратной связи с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению местного самоуправления в иных формах» среди глав сельских поселений.

Размер денежной премии за второе место составил 12 млн 750 тыс. рублей. Эти средства будут направлены на развитие сельского поселения.

«Наши среди лучших по стране! Искренне поздравляю Татарско-Челнинское сельское поселение с замечательным результатом! Это большое достижение и гордость», — написал в своем телеграм-канале глава района Радмир Беляев.

Напомним, форум продлится 15 и 16 января. Всего задействовано 35 площадок, 700 спикеров и больше 7,5 тыс. участников. Цель форума — объединить муниципальное сообщество России на основе единых ценностей служения обществу и государству. А также выявить и поддержать муниципальные проекты и инициативы, которые будут способствовать развитию территорий и достижению национальных целей.

Как ранее сообщал «Татар-информ», в делегацию Татарстана вошел 91 человек. Несколько глав муниципальных образований республики принимают участие в работе Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России».

Среди участников форума мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, глава Буинского района Ранис Камартдинов, глава Рыбно-Слободского района Радик Ислямов, глава Апастовского района Айрат Зиганшин, глава Чистопольского района Дмитрий Иванов, глава Мамадышского района Анатолий Иванов, глава Бугульминского района Линар Закиров и другие.

Накануне в рамках форума глава Менделеевского района Радмир Беляев рассказал о компетенциях современного руководителя муниципалитета, а Совет муниципальных образований РТ заключил соглашения с 5 регионами.