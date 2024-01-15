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«Я под впечатлением»: главы районов Татарстана поделились эмоциями о выставке на ВДНХ
Сегодня в Москве стартовал Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина — сила России», в котором принимает участие делегация из Татарстана. Главы муниципальных образований поделились впечатлениями от участия в форуме и выставке на ВДНХ.
«В рамках форума „Малая Родина — сила России“ посетили с коллегами несколько выставок на ВДНХ. Я под впечатлением! Это масштабная выставка всех регионов нашей великой страны и отдельные познавательные экскурсии. Мне понравился павильон „АТОМ“ — самый крупный в России просветительский комплекс, посвященный истории ядерной эпохи. Чувствуется наша мощь и гордость за достижения россиян во всех сферах», — написал в своем телеграм-канале глава Буинского района Ранис Камартдинов.
Он порекомендовал посетить выставку на ВДНХ вместе с детьми. «Но чтобы осмотреть всё и целого дня, думаю, не хватит... Имейте в виду, — отметил он. — А нас ждут впереди панельные дискуссии, круглые столы, лекции, презентации проектов и встречи с представителями федеральной власти».
Глава Новошешминского района Вячеслав Козлов рассказал, что сегодня вместе с коллегами работает в Москве. Помимо него, в форуме принимают участие более 7,5 тысячи глав муниципалитетов страны. Он также посетил выставку.
«Основная задача форума — объединить муниципальное сообщество и повысить престиж муниципальной службы в России на основе единых ценностей служения обществу и государству. Очень интересно узнать опыт работы коллег», — рассказал он.
Глава Апастовского района Айрат Зиганшин добавил, что форум «Малая Родина — сила России» проходит по поручению Президента Владимира Путина. Он стал первым мероприятием в истории современной России, которое объединило на своей площадке всё муниципальное сообщество страны.
Форум продлится 15 и 16 января. Всего задействовано 35 площадок, 700 спикеров и больше 7,5 тыс. участников. Цель форума — объединить муниципальное сообщество России на основе единых ценностей служения обществу и государству. А также выявить и подержать муниципальные проекты и инициативы, которые будут способствовать развитию территорий и достижению национальных целей.
Как ранее сообщал «Татар-информ», в делегацию Татарстана вошел 91 человек. Сегодня в рамках форума глава Менделеевского района Радмир Беляев рассказал о компетенциях современного руководителя муниципалитета, а Совет муниципальных образований РТ заключил соглашения с 5 регионами.
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