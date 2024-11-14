Маганов: Портфель проектов «Татнефти» с Китаем составляет 4,5 млрд долларов

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Объем портфеля проектов «Татнефти» с китайскими компаниями составляет около 4,5 млрд долларов. Об этом заявил генеральный директор компании Наиль Маганов на международном форуме РОСТКИ.

«И мы находимся в дальнейших переговорах о росте этих проектов», - добавил он.

Маганов также отметил, что практически по каждому направлению деятельности «Татнефти» есть варианты коллаборации с китайской стороной.