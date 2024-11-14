news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Экономика 14 ноября 2024 16:39

Маганов: Портфель проектов «Татнефти» с Китаем составляет 4,5 млрд долларов

Скопировать ссылку
Маганов: Портфель проектов «Татнефти» с Китаем составляет 4,5 млрд долларов
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Объем портфеля проектов «Татнефти» с китайскими компаниями составляет около 4,5 млрд долларов. Об этом заявил генеральный директор компании Наиль Маганов на международном форуме РОСТКИ.

«И мы находимся в дальнейших переговорах о росте этих проектов», - добавил он.

Маганов также отметил, что практически по каждому направлению деятельности «Татнефти» есть варианты коллаборации с китайской стороной.

Фоторепортаж: Салават Камалетдинов
читайте также
«Опыт где можем взять? В Китае»: какими должны быть идеальные российские агломерации
«Опыт где можем взять? В Китае»: какими должны быть идеальные российские агломерации
Китайские «Танки» и гоночные «КАМАЗы»: что показали Минниханову на Russia China Expo
Китайские «Танки» и гоночные «КАМАЗы»: что показали Минниханову на Russia China Expo
#татнефть #Татарстан #форум РОСТКИ
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100