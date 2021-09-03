Попова: В регионах с 60% привитого населения заметно снижаются темпы заражения Covid-19

В российских регионах, где от Covid-19 привились более 60% населения, наблюдается более интенсивное снижение заболеваемости. Об этом в интервью Наиле Аскер-заде рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы четко видим: те субъекты [РФ], где привито более 60% взрослого населения, а таких количество увеличивается с каждым днем, там темпы снижения значительно интенсивнее, чем в тех регионах, где меньше половины взрослого населения привито», — цитирует главу ведомства РИА Новости.

Попова пояснила, что в ряде регионов, где вакцинацию прошли менее 30% населения, сovid-обстановка «совсем не хороша».

Также во время беседы глава Роспотребнадзора сообщила, что около 70% школьных учителей привились от Covid-19, чуть меньше показатель среди педагогов вузов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане от новой коронавирусной инфекции привился миллионный житель.