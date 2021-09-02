В Татарстане вакцинировали от Covid-19 миллионного жителя

В Татарстане сделали прививку от новой коронавирусной инфекции миллионному жителю. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе Минздрава Татарстана.

Фото: © Пресс-служба Министерства здравоохранения РТ

Юбилейную дозу вакцины получила 65-летняя Наиля Шагабиева – психолог на пенсии. Для прививки она выбрала «КовиВак».

«Полгода назад женщина переболела коронавирусной инфекцией. А ее супруг вакцинировался накануне», – рассказали в ведомстве.

Фото:© Пресс-служба Министерства здравоохранения РТ

Перед инъекцией Наиля Шагабиева прошла обязательный осмотр и опрос терапевта.