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3 сентября 2021  02:05

Роспотребнадзор: Около 70% школьных учителей привились от коронавируса

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Около 70% учителей средних образовательных учреждений привились от Covid-19, чуть меньше показатель среди педагогов вузов. Об этом в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24» рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«И я хочу сказать, что у нас этот учебный год начался с того, что у нас высокий удельный вес привитых среди педагогов, — сказала глава ведомства. — Ну и конечно, нужно студентам догонять своих преподавателей и тоже прививаться, такая возможность сегодня есть».

Она подчеркнула, что вакцинация позволит защитить себя и близких от коронавируса.

#Коронавирус #Массовая вакцинация
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