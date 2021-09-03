Роспотребнадзор: Около 70% школьных учителей привились от коронавируса

Около 70% учителей средних образовательных учреждений привились от Covid-19, чуть меньше показатель среди педагогов вузов. Об этом в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24» рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«И я хочу сказать, что у нас этот учебный год начался с того, что у нас высокий удельный вес привитых среди педагогов, — сказала глава ведомства. — Ну и конечно, нужно студентам догонять своих преподавателей и тоже прививаться, такая возможность сегодня есть».

Она подчеркнула, что вакцинация позволит защитить себя и близких от коронавируса.