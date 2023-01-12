Попова: При «кракене» иммунитета после вакцинации может не хватить

Иммунитета после перенесенного коронавируса или вакцинации может быть недостаточно для того, чтобы защититься от варианта омикрон-штамма «кракена». Такое мнение высказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.

«Иммунной защиты, сформированной после предыдущей встречи с другим геновариантом или после вакцинации, может не хватить, нужно быть осторожнее и нужно позаботиться о своем здоровье», — подчеркнула она.

Также специалист рассказала, что не видит дополнительных рисков из-за открытия границ китайскими властями и вводить меры в отношении прибывших из КНР не планируется.

Сегодня днем Роспотребнадзор сообщил, что в России зарегистрировали первый случай заражения «кракеном». Завлабораторией геномных исследований ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова отметила, что этот вариант «омикрона» может стать доминирующим в стране.