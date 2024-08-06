Попкорн в кинотеатрах России подорожал на 13% за последний год

Посетители кинотеатров в России в среднем оставляли в «кинозале» 726 рублей в январе-июне 2024 года, что на 12% больше, чем за тот же период 2023-го. По большей части на величину среднего чека повлиял попкорн — 331 рубль – это 13% дороже, чем в 2023-м, пишут «Известия».

При этом, как заверяет вице-президент сети «КАРО» по управлению маркетингом, кафе и кинобарами Ольга Проскурякова, цены подняли впервые с 2021-го. Также диапазон повышения цен (10–12%) намного ниже роста себестоимости ингредиентов.

Интересно, что популярность попкорна после роста цен не снизилась. Продажи в 2024-м оказались даже выше, чем в 2023 году. Как сказала Проскурякова, это все благодаря постоянной работе с продуктом и поиску новых вкусов и форматов.

«Самый популярный попкорн — карамельный. Его доля в продажах занимает более 30%», — добавила спикер.

Она подчеркнула, что ранее зерна привозили из Франции, а попкорн делали на американском оборудовании. Сейчас же всё это импортозамещают. По словам вице-президента компании «Деловая Русь» (поставщик зерна для попкорна в кинотеатры РФ) Искандера Аминова, доля российского зерна на рынке за последние годы выросла до 75%.

Рост цен за последний год коснулся не только попкорна. Так, Казань оказалась среди городов, где продолжили дорожать новостройки в июле 2024-го.