Казань оказалась среди городов, где продолжили дорожать новостройки в июле 2024-го

Казань оказалась среди 39 городов России, где продолжили расти цены на новостройки в июле 2024-го. Так, за прошедший месяц средняя стоимость лота увеличилась на 0,7% или до 10,5 млн рублей, следует из аналитики «Мира квартир».

Сильнее всего во втором летнем месяце новостройки подорожали в Мурманске (+5,8% или до 8,2 млн рублей), Грозном (+5,5% или до 5,2 млн рублей) и во Владимире (+5% или до 5,3 млн рублей).

Наименьший рост цен на новостройки зафиксировали в Санкт-Петербурге, где средняя стоимость лота увеличилась всего на 0,1% (до 12,8 млн). Также незначительно подорожали квартиры в новых домах Ленинградской области (+0,2% или до 7,2 млн рублей), Липецка (+0,3% или до 5,8 млн) и Оренбурга (+0,3% или до 4,1 млн).

Что касается Москвы, то там новостройки подорожали на 1,7% в июле (до 21,3 млн рублей). При этом новостройки в Московской области подорожали сильнее, чем в самой столице России (+2% или до 9,9 млн рублей).

«В каких-то городах новостройки продолжают выходить по ценам выше среднерыночных, или происходит вымывание маленьких дешевых лотов – там показатели выросли. В других населенных пунктах застройщики, предчувствуя сложные времена, уже снижают цены, – говорит Павел Луценко, гендиректор федерального портала «Мир квартир».

По его словам, в «среднем по больнице» рост цен на новостройки, похоже, остановился: сказалась отмена льготной ипотечной программы. По существующим рыночным ипотечным ставкам потребители не хотят брать жилищные кредиты. Пока высока ключевая ставка ЦБ, они предпочитают хранить деньги на банковских депозитах под выгодный процент, резюмировал эксперт.